Командующий Силами обороны Эстонии заявил о скором нападении РФ

11 сентября, 09:53

Россия в течении ближайших нескольких лет может совершить вооруженное нападение на Эстонию. Об этом сообщил командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем в эфире телеканала ETV.

«Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть <…> Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет? Мы должны понимать, что это может произойти в течение ближайших нескольких лет», — заявил он (цитата по BNS).

По словам Херема, нападение российских войск будет представлять собой «ограниченное по времени вторжение военных сил», которое, по его версии, будет сопровождаться элементами «гибридной войны».

От также утверждает, что главной целью России является не оккупация Эстонии, а создание очередного очага нестабильности в регионе.

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Минобороны сообщило, что Мурадов представил Гасанову нового главу росмиротворцев, но не опубликовало фото со встречи

10 сентября, 23:55

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который завершил службу в качестве командующего временно размещенным на азербайджанской территории миротворческим контингентом России.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, затем генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече, как отметили в оборонном ведомстве, «обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы».

Примечательно, что Минобороны, в отличие от предыдущих аналогичных встреч, на этот раз не стало сопровождать свой пресс-релиз фотографиями.