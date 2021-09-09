Шумахер продолжает проходить терапию

Жена семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна рассказала о реабилитации мужа.

«В настоящее время он продолжает проходить терапию. Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы Михаэлю стало лучше, чтобы ему было комфортно и чтобы он просто чувствовал, что мы рядом», — цитирует Коринну RT со ссылкой на RaceFans.

Она подчеркнула, что будет делать всё, что в её силах. Коринна и дети скучают по мужу и отцу.

В декабре 2013 года Шумахер получил травму головы на горнолыжном курорте. С тех пор он прикован к постели и не может вести полноценную жизнь.

Сын Шумахера Мик пошёл по стопам отца и проводит свой дебютный сезон в «Формуле-1», выступая за Haas.