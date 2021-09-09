Азербайджан официально выдвинул свою кандидатуру на II Игры СНГ

Азербайджан официально выдвинул свою кандидатуру на II Игры стран СНГ.

Об этом заведующий отделом международных связей Министерства молодежи и спорта Намиг Новрузов заявил на заседании Совета по сотрудничеству в области физической культуры и спорта стран-участниц СНГ, передает Репорт.

Новрузов отметил, что в последнее время развитию спорта и созданию спортивной инфраструктуры в Азербайджане уделяется большое внимание, в стране проводятся крупные спортивные соревнования. Он подчеркнул, что они готовы организовать и II Игры СНГ.

Беларусь также выдвинула свою кандидатуру на проведение следующих игр.

Было отмечено, что страна-организатор будет выбрана на декабрьском заседании Исполнительного комитета СНГ, программа соревнований будет определена в ближайшее время, а следующие Игры пройдут в 2023 году.