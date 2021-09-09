Один азербайджанский Су-25 уничтожил 58 армянских целей в Карабахе

Во время военных учений «TurAz Şahini-2021» был замечен азербайджанский штурмовик Су-25, принимавший активное участие в вооружённом конфликте в Карабахе. Как оказалось, экипажу боевого самолёта удалось уничтожить за 44 дня войны не менее 58 различных целей, о чём свидетельствуют соответствующие отметки на фюзеляже этого боевого самолёта. На это обратил внимание сайт «Авиа.про».

На видеокадрах с учений «TurAz Şahini-2021» был замечен и другой азербайджанский штурмовик, который несколько меньше отличился эффективностью своих ударов, так как у него на фюзеляже специалисты насчитали 38 звёзд. Причём, как утверждают источники, эти отметки появились также после участия боевого самолёта в 44-дневном войне в Карабахе.