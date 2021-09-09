Спецназ Азербайджана и Турции провел разведку в Лачинском районе

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенном между Азербайджаном и Турцией, в Лачинском районе продолжаются совместные тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщается на сайте Минобороны, в очередной день учений группы специального назначения выполнили задачи по ведению разведки на местности со сложным рельефом, организации засад на связующих дорогах, обнаружению и уничтожению диверсионных групп на местности, а также скрытному подходу к условному противнику путем преодоления различных препятствий.

Спецназовцы высокопрофессионально выполнили поставленные задачи.