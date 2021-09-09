Спецназ Азербайджана и Турции провел разведку в Лачинском районе

9 сентября, 10:48

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенном между Азербайджаном и Турцией, в Лачинском районе продолжаются совместные тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщается на сайте Минобороны, в очередной день учений группы специального назначения выполнили задачи по ведению разведки на местности со сложным рельефом, организации засад на связующих дорогах, обнаружению и уничтожению диверсионных групп на местности, а также скрытному подходу к условному противнику путем преодоления различных препятствий.

Спецназовцы высокопрофессионально выполнили поставленные задачи.

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Михаил Кособоков – новый командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе

9 сентября, 13:17

Министр обороны Армении Аршак Карапетян в четверг провел встречу с новым командующим российским миротворческим контингентом, генерал-майором Михаилом Кособоковым. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Ранее Кособоков занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией (Южный военный округ). В свое время Кособоков командовал российской военной базой в оккупированной Абхазии. На посту командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе он сменил Рустама Мурадова.