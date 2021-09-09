Прерванный матч чемпионата Франции «Ницца» — «Марсель» будет переигран

9 сентября, 09:16

Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между «Ниццей» и «Марселем», который прервали из-за беспорядков с участием болельщиков и игроков, будет переигран на нейтральном стадионе при пустых трибунах, передает ТАСС.

С «Ниццы» снимут два очка, одно из которых — условно. Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес был дисквалифицирован на две игры, его одноклубник Димитри Пайет — на одну встречу условно.

Физиотерапевта команды Пабло Фернандеса отстранили от футбольной деятельности на девять месяцев.

 

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Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование

8 сентября, 21:10

Франция готова выделить 400 тысяч евро Азербайджану на разминирование освобожденных территорий в этом году.

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Об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международное сотрудничество, с тем, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году»,- написал он.