Прерванный матч чемпионата Франции «Ницца» — «Марсель» будет переигран

Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между «Ниццей» и «Марселем», который прервали из-за беспорядков с участием болельщиков и игроков, будет переигран на нейтральном стадионе при пустых трибунах, передает ТАСС.

С «Ниццы» снимут два очка, одно из которых — условно. Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес был дисквалифицирован на две игры, его одноклубник Димитри Пайет — на одну встречу условно.

Физиотерапевта команды Пабло Фернандеса отстранили от футбольной деятельности на девять месяцев.