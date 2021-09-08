Александр Емельяненко хочет драться с братом Федором

Боец ММА Александр Емельяненко в беседе с журналистами рассказал, что готов провести матч со своим братом Фёдором.

«Ничего личного, никакой агрессии не питаю, это просто пропаганда спорта, в частности, смешанных единоборств. Раньше говорил, что зрители не дождутся поединка между братьями. Я предоставляю право выбора Фёдору, но я готов выступать», — рассказал Емельяненко-младший (цитата по «Лайфу»).

Добавим, что братья Емельяненко между собой не общаются уже более десяти лет. При этом старший брат — Фёдор — 23 октября проведёт бой под эгидой Bellator против американца Тимоти Джонсона.