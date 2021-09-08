Александр Емельяненко хочет драться с братом Федором

9 сентября, 01:00

Боец ММА Александр Емельяненко в беседе с журналистами рассказал, что готов провести матч со своим братом Фёдором.

«Ничего личного, никакой агрессии не питаю, это просто пропаганда спорта, в частности, смешанных единоборств. Раньше говорил, что зрители не дождутся поединка между братьями. Я предоставляю право выбора Фёдору, но я готов выступать», — рассказал Емельяненко-младший (цитата по «Лайфу»).

Добавим, что братья Емельяненко между собой не общаются уже более десяти лет. При этом старший брат — Фёдор — 23 октября проведёт бой под эгидой Bellator против американца Тимоти Джонсона.

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Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование

8 сентября, 21:10

Франция готова выделить 400 тысяч евро Азербайджану на разминирование освобожденных территорий в этом году.

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Об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международное сотрудничество, с тем, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году»,- написал он.