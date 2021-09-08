Куман охарактеризовал уход Гризманна словом «ужасно»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал переход нападающего Антуана Гризманна в «Атлетико» в последний день летнего трансферного окна.

«То, что произошло с переходом Гризманна в «Атлетико» в последний день трансферного окна, было просто ужасно. У нас практически не было времени на поиск решений. Да, у Антуана хороший контракт, и его уход помог улучшить финансовое положение «Барселоны». Вот почему я согласился на его переход», — приводит слова Кумана «Газета.ру» со ссылкой на интернет-портал Sport.es.

«Атлетико» оформил переход нападающего Антуана Гризманна из «Барселоны» за минуту до закрытия летнего трансферного окна. Мадридский клуб взял Гризманна в аренду на один сезон с обязательством выкупа. При этом аренда может быть продлена еще на один год.

Сообщалось, что «Атлетико» заплатит €10 млн за аренду Гризманна, а выкуп обойдется в 40 млн. Француз перешел из «Атлетико» в «Барселону» 12 июля 2019 года за €120 млн. В составе мадридского клуба Гризманн выигрывал Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/2018), Суперкубок УЕФА (2018), а также был финалистом Лиги чемпионов (2015/2016).