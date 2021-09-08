Полковник Мамедов отметил исключительную значимость учений ВС Азербайджана и Турции

8 сентября, 22:19

Военный атташе Азербайджана встретился с личным составом, участвующим в учениях «Сокол ТурАз — 2021». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В очередной день совместных лётно-тактических учений «Сокол ТурАз — 2021», проходящих в турецком городе Конья, военный атташе Азербайджанской Республики в Турции полковник Мушвиг Мамедов встретился с участвующим в учениях личным составом.

На встрече с командиром авиабазы генерал-майором Ондером Шенсозом полковник Мушвиг Мамедов подчеркнул, что проведение широкого обмена опытом между военнослужащими двух братских стран в ходе этих учений представляет исключительную значимость.

Затем стороны обменялись памятными подарками.

После встречи военный атташе прибыл на аэродром, встретился с лётно-техническим составом и поинтересовался ходом учений.

В заключение была сделана фотография на память.

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Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование

8 сентября, 21:10

Франция готова выделить 400 тысяч евро Азербайджану на разминирование освобожденных территорий в этом году.

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Об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международное сотрудничество, с тем, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году»,- написал он.