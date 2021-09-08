Руководящий состав Минобороны посетил ВЧ войск связи

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего продолжаются мероприятия по развитию возможностей систем связи Азербайджанской Армии.

8 сентября руководство Министерства обороны посетило одну из воинских частей войск связи. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Руководящий состав Министерства обороны осмотрел лаборатории, предназначенные для текущего и среднего ремонта средств связи и техники, а также другие служебные, административные помещения и склады.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено об оснащении, назначении и боевых возможностях командно-штабных машин на базе принятых на вооружение различных видов колесных транспортных средств, предназначенных для управления боевыми действиями.

Министр обороны дал соответствующие поручения командованию по дальнейшему совершенствованию работы средств связи в Азербайджанской Армии.