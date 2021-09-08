Руководящий состав Минобороны посетил ВЧ войск связи

8 сентября, 19:43

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего продолжаются мероприятия по развитию возможностей систем связи Азербайджанской Армии.

8 сентября руководство Министерства обороны посетило одну из воинских частей войск связи. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Руководящий состав Министерства обороны осмотрел лаборатории, предназначенные для текущего и среднего ремонта средств связи и техники, а также другие служебные, административные помещения и склады.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено об оснащении, назначении и боевых возможностях командно-штабных машин на базе принятых на вооружение различных видов колесных транспортных средств, предназначенных для управления боевыми действиями.

Министр обороны дал соответствующие поручения командованию по дальнейшему совершенствованию работы средств связи в Азербайджанской Армии.

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Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование

8 сентября, 21:10

Франция готова выделить 400 тысяч евро Азербайджану на разминирование освобожденных территорий в этом году.

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Об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международное сотрудничество, с тем, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году»,- написал он.