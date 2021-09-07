Наши футболисты крупно проиграли Португалии

Самолет с армянскими пленными на борту вылетел из Баку в Ереван. На борту находятся двое военнопленных — Артур Налбандян и Арамаис Торозян. Взамен армянская сторона передала Азербайджану Джамиля Бабаева.

Обмен пленными происходил при участии командующего миротворческим контингентом России в Карабахе Рустама Мурадова, уточняет «Спутник».

«Бабаев был возвращен в Азербайджан при посредничестве российских миротворцев взамен на двоих армянских солдат, Артура Налбандяна и Арамаиса Тозозяна», — подтвердили в Государственной Комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана.