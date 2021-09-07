Наши военные вернулись из Москвы

Наши команды-участницы соревнований «Танковый биатлон» и «Армия культуры», проходивших в Москве в рамках «Армейских международных игр – 2021», вернулись в Баку. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Церемония встречи военнослужащих, успешно выступивших на конкурсах, прошла под аккомпанемент военного оркестра.

Отметим, что в рамках «Армейских международных игр-2021» азербайджанские военнослужащие успешно выступили в состязаниях «Танковый биатлон» и «Армия культуры» в России, «Кубок моря» — в Исламской Республике Иран и «Мастера артиллерийского огня» — в Казахстане.