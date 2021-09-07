Продолжаются совместные лётно-тактические учения Азербайджана и Турции

В турецком городе Конья продолжаются совместные лётно-тактические учения «Сокол ТурАз-2021». В соответствии с планом учений, азербайджанские и турецкие военные летчики осуществили боевые вылеты в дневное время, передает Минобороны Азербайджана.

Перед полетом был представлен брифинг по плану операции, погодным условиям и иным техническим вопросам.

Согласно плану, в рамках совместной операции азербайджанские и турецкие военные летчики успешно выполнили задачу по уничтожению средств противовоздушной обороны, стратегических объектов и самолетов условного противника, обеспечивающих защиту этих объектов.

Отметим, что азербайджанские военные летчики участвуют в учениях на штурмовиках «Су-25» и истребителях «МиГ-29».

Учения продлятся до 17 сентября.