Продолжаются совместные лётно-тактические учения Азербайджана и Турции

7 сентября, 09:15

В турецком городе Конья продолжаются совместные лётно-тактические учения «Сокол ТурАз-2021». В соответствии с планом учений, азербайджанские и турецкие военные летчики осуществили боевые вылеты в дневное время, передает Минобороны Азербайджана.

Перед полетом был представлен брифинг по плану операции, погодным условиям и иным техническим вопросам.

Согласно плану, в рамках совместной операции азербайджанские и турецкие военные летчики успешно выполнили задачу по уничтожению средств противовоздушной обороны, стратегических объектов и самолетов условного противника, обеспечивающих защиту этих объектов.

Отметим, что азербайджанские военные летчики участвуют в учениях на штурмовиках «Су-25» и истребителях «МиГ-29».

Учения продлятся до 17 сентября.

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Азербайджан и Турция начали военные учения в Лачине. Фотографии

6 сентября, 17:45


В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенном между Азербайджаном и Турцией, в Лачинском районе стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Основной целью учений, проводимых с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, является совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями.

«Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности», — заявили в оборонном ведомстве.