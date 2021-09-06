Фёдор Емельяненко намерен стать магистром

6 сентября, 23:01

Российский боец MMA Фёдор Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Об этом сообщает представитель приёмной комиссии вуза.

«Емельяненко подал документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии, магистратура «Садоводство» на заочное отделение», — заявили в университете. Информацию распространяет РИА Новости.

Экзамены в магистратуру начнутся на следующей неделе. Зачисление на факультеты пройдёт в конце сентября.

Фёдор Емельяненко выступает в MMA с 2000 года. Он является четырёхкратным чемпионом мира в смешанных единоборствах в тяжёлом весе, четырёхкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

В последний раз Емельяненко выходил в октагон в декабре 2019 года, соперником россиянина был представитель США Куинтон Джексон. Спортсмен победил техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 39 побед и шесть поражений, ещё один поединок был признан несостоявшимся.

23 октября Емельяненко проведёт поединок на турнире Bellator в Москве. Его соперником будет американец Тимоти Джонсон.

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Пакистан гарантирует братскому Азербайджану всемерную поддержку

6 сентября, 21:18

6 сентября в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню обороны Пакистана.

На мероприятии участвовал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

В своем выступлении посол заявил, что 56 лет назад солдаты и офицеры Вооруженных сил проявили беспрецедентную храбрость и профессионализм, предотвратив злые замыслы врага: «День обороны и мучеников страны 6 сентября вошел в историю как символ мужества и патриотизма» (цитата по Report).

Посол также коснулся проблемы Джамму и Кашмира: «Очень важно понимать, что для обеспечения мира в Кашмире нужно содействие обеих сторон. Как говорил премьер-министр Пакистана Имран Хан, если Индия сделает шаг к миру, то Пакистан готов приложить все усилия».

Посол также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане: «Надеемся увидеть устойчивое правительство в Афганистане. Надеемся, что в Кабуле будет инклюзивное правление и люди в Афганистане смогут жить в мире и спокойствии… Мы также ценим работу азербайджанского миротворческого контингента в сохранении стабильности в аэропорту Кабула».

«Пакистанцы разделяют радость Азербайджана в связи с победой в 44-дневной Отечественной войне. Наши отношения в сфере безопасности также развиваются. Мы благодарны Азербайджану за поддержку в вопросе Кашмира и всегда готовы поддержать нашу братскую страну», — заявил посол.