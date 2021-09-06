Роднина: Азербайджан удивил и порадовал своими достижениями на Паралимпиаде

Завершилась Паралимпиада в Токио. Спортсмены сборных возвращаются в свои страны, везут домой звания паралимпийских чемпионов и медали. В медальном зачете Азербайджан вошел в десятку. Достижения спортсменов Азербайджана охарактеризовала многократная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, легенда советского спорта, заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы Ирина Роднина.
«Азербайджан удивил и порадовал своими достижениями. 19 медалей из них 14 золотых, и есть мировые рекорды. Я не смогла посмотреть все соревнования Паралимпиады, так как у нас сейчас идет предвыборная кампания. Но я могу порадоваться такому результату. Потому что, и Россия, и Азербайджан являются теми странами, где позже стали активно заниматься проблемами инвалидов в силу ряда причин. Поэтому те результаты, которые показали представители Азербайджана и России на Паралимпиаде в Токио, это очень замечательно. Рада за ребят, они большие молодцы!» — приводит ее слова «Москва-Баку».