Роднина: Азербайджан удивил и порадовал своими достижениями на Паралимпиаде

6 сентября, 22:16

Завершилась Паралимпиада в Токио. Спортсмены сборных возвращаются в свои страны, везут домой звания паралимпийских чемпионов и медали. В медальном зачете Азербайджан вошел в десятку. Достижения спортсменов Азербайджана охарактеризовала многократная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, легенда советского спорта, заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы Ирина Роднина.

«Азербайджан удивил и порадовал своими достижениями. 19 медалей из них 14 золотых, и есть мировые рекорды. Я не смогла посмотреть все соревнования Паралимпиады, так как у нас сейчас идет предвыборная кампания. Но я могу порадоваться такому результату. Потому что, и Россия, и Азербайджан являются теми странами, где позже стали активно заниматься проблемами инвалидов в силу ряда причин. Поэтому те результаты, которые показали представители Азербайджана и России на Паралимпиаде в Токио, это очень замечательно. Рада за ребят, они большие молодцы!» — приводит ее слова «Москва-Баку».

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Пакистан гарантирует братскому Азербайджану всемерную поддержку

6 сентября, 21:18

6 сентября в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню обороны Пакистана.

На мероприятии участвовал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

В своем выступлении посол заявил, что 56 лет назад солдаты и офицеры Вооруженных сил проявили беспрецедентную храбрость и профессионализм, предотвратив злые замыслы врага: «День обороны и мучеников страны 6 сентября вошел в историю как символ мужества и патриотизма» (цитата по Report).

Посол также коснулся проблемы Джамму и Кашмира: «Очень важно понимать, что для обеспечения мира в Кашмире нужно содействие обеих сторон. Как говорил премьер-министр Пакистана Имран Хан, если Индия сделает шаг к миру, то Пакистан готов приложить все усилия».

Посол также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане: «Надеемся увидеть устойчивое правительство в Афганистане. Надеемся, что в Кабуле будет инклюзивное правление и люди в Афганистане смогут жить в мире и спокойствии… Мы также ценим работу азербайджанского миротворческого контингента в сохранении стабильности в аэропорту Кабула».

«Пакистанцы разделяют радость Азербайджана в связи с победой в 44-дневной Отечественной войне. Наши отношения в сфере безопасности также развиваются. Мы благодарны Азербайджану за поддержку в вопросе Кашмира и всегда готовы поддержать нашу братскую страну», — заявил посол.