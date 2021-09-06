Азербайджанские борцы триумфально выступили в Казани

6 сентября, 21:03

В Казани (Россия) проходят I Игры СНГ, где принимают участие и азербайджанские спортсмены.

Сегодня прошли соревнования по борьбе корэш. Азербайджан заявил четырех спортсменов.

Из них Джамал Фейзиев (абсолютная категория) завоевал золото, Алисафтар Мамедли (85 кг) – серебро, а Эльвар Нахматзаде (60 кг) – бронзу, повествует «Азериспорт».

На данный момент, у Азербайджана на турнире 7 золотых, 5 серебряных и 14 бронзовых медалей.

﻿

Пакистан гарантирует братскому Азербайджану всемерную поддержку

6 сентября, 21:18

6 сентября в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню обороны Пакистана.

На мероприятии участвовал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

В своем выступлении посол заявил, что 56 лет назад солдаты и офицеры Вооруженных сил проявили беспрецедентную храбрость и профессионализм, предотвратив злые замыслы врага: «День обороны и мучеников страны 6 сентября вошел в историю как символ мужества и патриотизма» (цитата по Report).

Посол также коснулся проблемы Джамму и Кашмира: «Очень важно понимать, что для обеспечения мира в Кашмире нужно содействие обеих сторон. Как говорил премьер-министр Пакистана Имран Хан, если Индия сделает шаг к миру, то Пакистан готов приложить все усилия».

Посол также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане: «Надеемся увидеть устойчивое правительство в Афганистане. Надеемся, что в Кабуле будет инклюзивное правление и люди в Афганистане смогут жить в мире и спокойствии… Мы также ценим работу азербайджанского миротворческого контингента в сохранении стабильности в аэропорту Кабула».

«Пакистанцы разделяют радость Азербайджана в связи с победой в 44-дневной Отечественной войне. Наши отношения в сфере безопасности также развиваются. Мы благодарны Азербайджану за поддержку в вопросе Кашмира и всегда готовы поддержать нашу братскую страну», — заявил посол.