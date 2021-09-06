Алиев наградил орденами и медалями членов Национальной паралимпийской команды Азербайджана

6 сентября, 15:31

Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение «О награждении членов Национальной паралимпийской команды Азербайджана».

В распоряжении говорится:

«За высокие достижения на XVI Летних Паралимпийских играх в Токио и заслуги в развитии азербайджанского спорта наградить следующих азербайджанских спортсменов и их тренеров:

Орденом «Шохрат»

Астанова Эльвина Амрах оглу

Гейдари Гамеда Мохаррамали оглу

Салеи Рамана Сергеевича

Орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Асланова Орхана Аловсат оглу

Гаджиеву Шахану Ибадат гызы

Гусейнову Ханым Акиф гызы

Исрафилова Вели Рашадат оглу

Керимову Дурсадаф Мухтар гызы

Рагимли Гусейна Натиг оглу

Ширинли Вугара Тофиг оглу

Велиеву Ламию Ровшан гызы

Велиеву Севду Расим гызы

Закиева Ильхама Азизага оглу

Орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Абаслы Намига Зульфугар оглу

Мамедова Парвина Расим оглу

Наджафзаде Саида Али оглу

Орденом «Эмек» 3-й степени

Джулфаева Алаверди Абасовича

Мамедова Рашада Низами оглу

Заеца Владимира Владимировича

Медалью «Терегги»

Агакишиева Фарида Ибили оглу

Алиева Эльвина Адиль оглу

Алиева Эльвина Эльман оглу

Алиева Рашада Рауф оглу

Алиева Тофига Зохраб оглу

Ибрагимова Ибрагима Эльдар оглу

Мамедова Расима Мамед оглу

Мамедова Имамверди Агаверди оглу

Нагиева Мехди Али оглу

Панютина Олега Викторовича

Захидова Азада Закир оглу

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Гаджиев: Мысли о реванше станут для Армении очередной исторической ошибкой

6 сентября, 19:00

Помощник президента Азербайджана — завотделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев предостерег Армению от попыток реванша в Карабахе.

«Армения как государство сегодня нуждается в мирном сосуществовании со своими соседями. Армения сейчас хочет приобрести оружие, создать армию. Мы (Азербайджан) такого рода действия расцениваем как самоутешение. Если кто-то в этой стране будет думать о реванше, то это станет их очередной исторической ошибкой. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность (в результате войны в Карабахе осенью 2020 года) и будет продолжать обеспечивать безопасность своих границ и граждан», — сказал Гаджиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на HaberGlobal.