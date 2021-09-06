Ильхам Алиев наградил руководство Национального паралимпийского комитета Азербайджана

6 сентября, 15:24


Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении руководства Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

За высокие достижения, достигнутые на XVI летних Паралимпийских играх в Токио, и заслуги в развитии азербайджанского спорта награждены следующие руководящие лица Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Согласно распоряжению главы государства, Рагимов Ильгар Эльхан оглу награжден орденом «Шохрат».

В свою очередь Мамедов Кямал Джабир оглу награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени.

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Гаджиев: Мысли о реванше станут для Армении очередной исторической ошибкой

6 сентября, 19:00

Помощник президента Азербайджана — завотделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев предостерег Армению от попыток реванша в Карабахе.

«Армения как государство сегодня нуждается в мирном сосуществовании со своими соседями. Армения сейчас хочет приобрести оружие, создать армию. Мы (Азербайджан) такого рода действия расцениваем как самоутешение. Если кто-то в этой стране будет думать о реванше, то это станет их очередной исторической ошибкой. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность (в результате войны в Карабахе осенью 2020 года) и будет продолжать обеспечивать безопасность своих границ и граждан», — сказал Гаджиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на HaberGlobal.