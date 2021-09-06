Ильхам Алиев наградил руководство Национального паралимпийского комитета Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении руководства Национального паралимпийского комитета Азербайджана.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
За высокие достижения, достигнутые на XVI летних Паралимпийских играх в Токио, и заслуги в развитии азербайджанского спорта награждены следующие руководящие лица Национального паралимпийского комитета Азербайджана.
Согласно распоряжению главы государства, Рагимов Ильгар Эльхан оглу награжден орденом «Шохрат».
В свою очередь Мамедов Кямал Джабир оглу награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени.