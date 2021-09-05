Анкара — о проекте «Братская бригада» между Турцией и Азербайджаном

«Проект «Братская бригада» запущен между Турцией и Азербайджаном с целью согласования совместной деятельности, планирования обучения и управления».

Об этом сказала официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Пынар Кара.

Она отметила, что в настоящее время ведется совместная подготовка и обучение соответствующих подразделений вооруженных сил Азербайджана и Турции: «Мы и впредь будем рядом с нашими азербайджанскими братьями в их справедливой борьбе, руководствуясь девизом «одна нация, два государства» (цитата по АПА).