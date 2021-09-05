Анкара — о проекте «Братская бригада» между Турцией и Азербайджаном

5 сентября, 17:00

«Проект «Братская бригада» запущен между Турцией и Азербайджаном с целью согласования совместной деятельности, планирования обучения и управления».

Об этом сказала официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Пынар Кара.

Она отметила, что в настоящее время ведется совместная подготовка и обучение соответствующих подразделений вооруженных сил Азербайджана и Турции: «Мы и впредь будем рядом с нашими азербайджанскими братьями в их справедливой борьбе, руководствуясь девизом «одна нация, два государства» (цитата по АПА).

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Гусейнов: Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения

5 сентября, 14:58

«Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения».

Об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов, слова которого приводит «Репорт».