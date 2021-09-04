Азербайджанский спецназ провел учения в горной местности

4 сентября, 21:14

В подразделениях спецназа Отдельной общевойсковой армии состоялись показательные учения на тему «Тактические действия в труднодоступной горной местности», сообщает Минобороны.

В ходе учений, направленных на повышение управленческих навыков младших командиров, отработку вопросов взаимодействия с наступающими и поддерживающими подразделениями, основное внимание было уделено опыту, обретенному в ходе 44-дневной Отечественной войны и решению различных огневых задач.

Проведя визуальное наблюдение и воздушную разведку с использованием различных технических средств и беспилотных летательных аппаратов, командиры оценили положение противника. В соответствии с принятым решением были даны задания каждому спецназовцу.

Используя труднопроходимый рельеф местности, группа спецназа отработала скрытное скоординированное продвижение к инженерно-оснащенным позициям противника.

Воспользовавшись обстрелом, открытым группой огневой поддержки по вражеским позициям, группа спецназа уничтожила живую силу противника и захватила господствующую высоту.

Группы спецназа, занявшие позиции на господствующей высоте, приняли меры для воспрепятствования контратаки противника и создания условий для безопасного движения других групп.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.