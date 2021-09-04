Азербайджанский спецназ провел учения в горной местности

В подразделениях спецназа Отдельной общевойсковой армии состоялись показательные учения на тему «Тактические действия в труднодоступной горной местности», сообщает Минобороны.

В ходе учений, направленных на повышение управленческих навыков младших командиров, отработку вопросов взаимодействия с наступающими и поддерживающими подразделениями, основное внимание было уделено опыту, обретенному в ходе 44-дневной Отечественной войны и решению различных огневых задач.

Проведя визуальное наблюдение и воздушную разведку с использованием различных технических средств и беспилотных летательных аппаратов, командиры оценили положение противника. В соответствии с принятым решением были даны задания каждому спецназовцу.

Используя труднопроходимый рельеф местности, группа спецназа отработала скрытное скоординированное продвижение к инженерно-оснащенным позициям противника.

Воспользовавшись обстрелом, открытым группой огневой поддержки по вражеским позициям, группа спецназа уничтожила живую силу противника и захватила господствующую высоту.

Группы спецназа, занявшие позиции на господствующей высоте, приняли меры для воспрепятствования контратаки противника и создания условий для безопасного движения других групп.