Командующий Сухопутными войсками Азербайджана находится с визитом в Москве

4 сентября, 18:00

Финальный этап конкурса «Танковый биатлон» проходит в последний день «Армейских международных игр — 2021».

Как сообщили в Министерстве обороны, в финальном этапе соревнуются команды Азербайджана, Китая, Казахстана и России, опередившие всех соперников.

Находящийся в Москве для участия в церемонии закрытия конкурса заместитель министра обороны Азербайджанской Республики — командующий Сухопутными войсками генерал-майор Анвер Эфендиев сперва ознакомился с различными экспонатами и литературой, представленными в азербайджанском павильоне выставки, организованной в «Доме дружбы».

В настоящее время замминистра наблюдает за успешным выступлением наших высокопрофессиональных танкистов.

﻿

СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.