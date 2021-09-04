Командующий Сухопутными войсками Азербайджана находится с визитом в Москве

Финальный этап конкурса «Танковый биатлон» проходит в последний день «Армейских международных игр — 2021».

Как сообщили в Министерстве обороны, в финальном этапе соревнуются команды Азербайджана, Китая, Казахстана и России, опередившие всех соперников.

Находящийся в Москве для участия в церемонии закрытия конкурса заместитель министра обороны Азербайджанской Республики — командующий Сухопутными войсками генерал-майор Анвер Эфендиев сперва ознакомился с различными экспонатами и литературой, представленными в азербайджанском павильоне выставки, организованной в «Доме дружбы».

В настоящее время замминистра наблюдает за успешным выступлением наших высокопрофессиональных танкистов.