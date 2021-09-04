Глава Генштаба ВС Армении отправился в Москву

Делегация во главе с начальником Генштабом ВС Армении Артаком Давтяном 3 сентября отправилась в Россию. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Отмечается, что армянская делегация примет участие в торжественных церемониях награждения и закрытия Армейских международных игр – 2021, которые состоятся 4 сентября в Москве.