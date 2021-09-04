Армения примет участие в российских учениях «Запад-2021»

4 сентября, 10:46

Подразделение ВС Армении с 10 по 16 сентября примет участие в совместных стратегических учениях «Запад-2021» на полигоне «Мулино» в Нижегородской области.

Как сообщает Минобороны Армении, армянские военные участвуют в учениях в рамках плана армяно-российских совместных действий 2021 года.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.