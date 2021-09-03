Делегация военных специалистов России прилетела в Ереван

Министр обороны Армении Аршак Карапетян принял делегацию военных специалистов Министерства обороны Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба МО, «делегация прибыла в РА с целью участия в очередных переговорах и обсуждениях в рамках армяно-российского двустороннего сотрудничества.»

Глава делегации МО РФ, генерал-майор Валерий Жила проинформировал министра обороны РА «о направлениях и объеме предстоящих работ, а также наметил вопросы двустороннего взаимодействия и обсуждения».

«В ходе встречи Аршак Карапетян отметил круг вопросов, имеющих наиболее важное значение для армянской стороны», – заявили в оборонном ведомстве Армении.