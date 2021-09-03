Делегация военных специалистов России прилетела в Ереван

3 сентября, 11:34

Министр обороны Армении Аршак Карапетян принял делегацию военных специалистов Министерства обороны Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба МО, «делегация прибыла в РА с целью участия в очередных переговорах и обсуждениях в рамках армяно-российского двустороннего сотрудничества.»

Глава делегации МО РФ, генерал-майор Валерий Жила проинформировал министра обороны РА «о направлениях и объеме предстоящих работ, а также наметил вопросы двустороннего взаимодействия и обсуждения».

«В ходе встречи Аршак Карапетян отметил круг вопросов, имеющих наиболее важное значение для армянской стороны», – заявили в оборонном ведомстве Армении.

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Азербайджан жестко подавил провокацию армянских НВФ близ Шуши: сепаратисты понесли потери

3 сентября, 11:03

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных в окрестностях города Шуша.

«3 сентября с 01:00 до 02:15 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцировались российские миротворцы, подвергли интенсивному обстрелу позиции одного из наших подразделений в направлении Шуши», – заявили Minval.az в Минобороны.

Сообщается, что в результате бдительности военнослужащих азербайджанской армии и принятия незамедлительных мер противоположная сторона понесла потери и была подавлена.

«Об инциденте было проинформировано командование российских миротворцев и совместный Турецко-российский центр мониторинга. Сообщаем, что в случае попытки совершения подобной провокации нами и впредь будет решительно обеспечено принятие адекватных мер в рамках законов Азербайджанской Республики», — предупредили в оборонном ведомстве.