В Отдельной общевойсковой армии проводятся занятия с боевой стрельбой

2 сентября, 18:45


Личный состав активно участвует в занятиях, проводимых в учебных центрах и полигонах мотострелковых подразделений Отдельной общевойсковой армии.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Согласно сообщению, на занятиях, организованных в полевых условиях и на местности со сложным рельефом, командиры проверяют правила поведения, теоретические знания и практические навыки подчиненных при обращении с оружием.

Уровень применения образцов оружия на занятиях, повышающих выживаемость личного состава за счет поражения целей на поле боя, оценивается по боевой стрельбе.

Во время занятий выполняются практические стрельбы из огнестрельного оружия и гранатометов.

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Баку осудил сепаратистскую риторику Еревана

2 сентября, 20:24

Официальный Баку решительно осуждает сепаратистские заявления премьер-министра и МИД Армении относительно Карабахского региона Азербайджана, сделанные 2 сентября 2021 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве такое поведение название плодом больного воображения. При этом в МИД подчеркнули, что Армения, имеющая безосновательные территориальные претензии к Азербайджану, продолжает фальсификацию исторических фактов и грубо нарушает принципы международного права.