В Отдельной общевойсковой армии проводятся занятия с боевой стрельбой



Личный состав активно участвует в занятиях, проводимых в учебных центрах и полигонах мотострелковых подразделений Отдельной общевойсковой армии.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Согласно сообщению, на занятиях, организованных в полевых условиях и на местности со сложным рельефом, командиры проверяют правила поведения, теоретические знания и практические навыки подчиненных при обращении с оружием.

Уровень применения образцов оружия на занятиях, повышающих выживаемость личного состава за счет поражения целей на поле боя, оценивается по боевой стрельбе.

Во время занятий выполняются практические стрельбы из огнестрельного оружия и гранатометов.



