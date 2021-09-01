В Агдаше открыли родник в память шехида

В Агдашском районе увековечена память шехида Отечественной войны. Сегодня состоялось открытие родника имени шехида Юсифа Элтон оглу Набиева, отмечает «Репорт».
В церемонии открытия приняли участие члены его семьи, боевые товарищи, представители общественности района, жители села, а также коллектив школы, в которой учился Ю.Набиев.
Отец шехида Элтон Набиев поблагодарил главу государства за внимание, оказанное сыну.
Юсиф Набиев родился в 2002 году в селе Ашагы Зейнаддин Татылар Агдашского района. Когда началась Отечественная война, он был призван на срочную действительную военную службу. Уничтожив значительное количество техники противника, 8 октября Ю.Набиев пал шехидом в боях на Физулинском направлении. Посмертно награжден медалями ”За Родину“ и ”За освобождение Физули».