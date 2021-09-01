В Агдаше открыли родник в память шехида

1 сентября, 22:27

В Агдашском районе увековечена память шехида Отечественной войны. Сегодня состоялось открытие родника имени шехида Юсифа Элтон оглу Набиева, отмечает «Репорт».

В церемонии открытия приняли участие члены его семьи, боевые товарищи, представители общественности района, жители села, а также коллектив школы, в которой учился Ю.Набиев.

Отец шехида Элтон Набиев поблагодарил главу государства за внимание, оказанное сыну.

Юсиф Набиев родился в 2002 году в селе Ашагы Зейнаддин Татылар Агдашского района. Когда началась Отечественная война, он был призван на срочную действительную военную службу. Уничтожив значительное количество техники противника, 8 октября Ю.Набиев пал шехидом в боях на Физулинском направлении. Посмертно награжден медалями ”За Родину“ и ”За освобождение Физули».

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Акар: Мы вносим вклад в мир в Азербайджане

1 сентября, 20:27

“Мы вносим вклад в мир в Азербайджане, Ливии, Катаре и других местах”.

Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал в Кайсери во время выступления на церемонии приветствия членов экипажа, выполнявшего эвакуационные работы в Афганистане.

«Выполняя эти работы, мы с уважением относимся к суверенитету, правам, границам наших соседей. Наша единственная цель – безопасность нашего народа и страны, мы стараемся ради этого. В рамках двусторонних отношений с миссиями НАТО, ООН, ЕС, ОБСЕ Вооруженные силы Турции вносят вклад в мировой и региональный мир в Азербайджане, Ливии, Катаре, Сомали, Боснии и Герцеговине, Косово и др. Мы поддерживаем справедливую борьбу дружеских и братских стран», — отметил он (цитата по «Анадолу»).

Хулуси Акар выразил признательность сторонам, оказавшим содействие процессу эвакуации: «Выражаю признательность поддерживающему ВС Турции в процессе эвакуации местному персоналу, союзникам по НАТО во главе с США, Великобританией и Германией, обеспечившим выделение самолета и иную поддержку, выражаю признательность Пакистану и Таджикистану за искреннее сотрудничество. Особую благодарность я выражаю нашим героическим братьям — азербайджанским солдатам, с которыми вместе несли службу в Кабуле, министерствам во главе с МИД и МВД за сотрудничество в процессе эвакуации», — сказал министр.