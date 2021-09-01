Минобороны Азербайджана опровергло информацию о гибели армянского военнослужащего

В последнее время официальные и неофициальные представители Армении распространют необоснованные заявления о нарушениях режима прекращения огня азербайджанскими военнослужащими, лесных пожарах, угоне скота, различном давлении на жителей сел и других вопросах.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, распространенная сегодня в армянских СМИ информация о гибели армянского военнослужащего в результате выстрела из снайперской винтовки со стороны азербайджанской армии также является ложной и провокационной. Сегодня в указанном в отчете направлении подразделениями азербайджанской армии не было произведено никаких выстрелов.

«Мы заявляем, что преступления и кровавые инциденты в армянской армии являются результатом царящих там произвола и неуставных отношений, и эти события не имеют ничего общего с азербайджанской армией», — говорится в сообщении.