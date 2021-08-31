87 генералов и адмиралов США в отставке призвали главу Пентагона уйти в отставку

87 генералов и адмиралов в отставке 30 августа подписали открытое письмо к министру обороны (SECDEF) Ллойду Остину и начальнику Объединенного комитета начальников штабов (CJCS) Марку Милли с требованием уйти в отставку.

Послание было опубликовано 30 августа на фоне вывода войск США из Афганистана.

«В результате поспешного отступления неизвестное количество американцев оказалось в опасных районах, подконтрольных жестокому противнику, вместе с афганцами, которые поддерживали американские силы», — говорится в письме.

Отставные военные считают, что Остин и Милли должны уйти в отставку по соображениям совести, так как не сделали всего, чтобы остановить «катастрофические последствия» вывода войск.

«Последствия этой катастрофы огромны и будут сказываться на протяжении десятилетий», — считают авторы письма.

По их словам, американцы и афганцы уже не могут безопасно передвигаться к пунктам эвакуации, а некоторые из них, по сути, являются заложниками движения «Талибан».

Кроме того, как заявили отставные генералы и адмиралы, террористы во всем мире теперь могут беспрепятственно проникать в США через открытую границу с Мексикой. Ими могут оказаться и «недостаточно проверенные афганские беженцы», считают военные.