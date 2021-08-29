Азербайджан пробился в полуфинал «Танкового биатлона»

Представляющие Азербайджан танкисты прошли в полуфинал конкурса «Танковый биатлон», проводимого в рамках Международных Армейских игр — 2021.

Как говорится в сообщении Министерства обороны, азербайджанские танкисты соревновались с коллегами из Казахстана, Сербии и Беларуси на этапе “индивидуальный заезд” (последний, третий), который прошел 29 августа на московском военном полигоне Алабино.

По итогам этапа первое место заняла команда Беларуси, второе — Казахстан, третье -Азербайджан, четвертое — Сербия.

Таким образом, наши танкисты, занявшие 4-е место среди 11 команд, вышли в полуфинал.

