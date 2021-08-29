Азербайджан пробился в полуфинал «Танкового биатлона»

30 августа, 00:40

Представляющие Азербайджан танкисты прошли в полуфинал конкурса «Танковый биатлон», проводимого в рамках Международных Армейских игр — 2021.

Как говорится в сообщении Министерства обороны, азербайджанские танкисты соревновались с коллегами из Казахстана, Сербии и Беларуси на этапе “индивидуальный заезд” (последний, третий), который прошел 29 августа на московском военном полигоне Алабино.

По итогам этапа первое место заняла команда Беларуси, второе — Казахстан, третье -Азербайджан, четвертое — Сербия.

Таким образом, наши танкисты, занявшие 4-е место среди 11 команд, вышли в полуфинал.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).