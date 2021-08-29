Азербайджан финишировал третьим на этапе «Кубка моря» в Иране

29 августа, 14:29

Состоялся очередной этап конкурса «Кубок моря», проходящего в рамках «Армейских международных игр – 2021» в иранском городе Энзели.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На этапе конкурса «Морская подготовка» военные моряки выполнили задание «Постановка корабля на якорь и бочку».

Решением судейской комиссии на этом этапе первое место заняла команда России, набравшая 38 баллов, второе место было присуждено командам Казахстана и Ирана, набравшим по 36 баллов, а третьего места удостоилась команда ВМС Азербайджана с 32 баллами.

По общему количеству очков лидером конкурса является команда Ирана, в активе которой 94 балла. На втором месте команда Казахстана, набравшая 85 баллов, на третьем — команда России с 84 баллами, а на четвертом — команда Азербайджана с 80 баллами.


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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).