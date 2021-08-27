Азербайджан занял третье место в соревнованиях на «Кубке моря»

На конкурсе «Кубок моря», проводимом в рамках «Армейских международных игр – 2021», был исполнен очередной эпизод. Военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана выполнили задачу по использованию спасательных средств на этапе конкурса «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка».

Команды военных моряков в составе пяти человек, проплыв определенное расстояние в гидрокостюмах, привели спасательные шлюпки при помощи вёсел к месту назначения, передает Минобороны.

Решением судейской комиссии первое место заняла команда Ирана, набравшая 20 баллов, второе место было присуждено команде России, набравшей 18 баллов, третье место заняла команда Азербайджана с 16 баллами, а четвертого места удостоилась команда Казахстана с 11 баллами.

По итогам соревнований первое место заняла команда Ирана, набравшая 58 баллов, второе — команда Казахстана с 49 баллами, третье — команда Азербайджана с 48 баллами и четвертое — команда России с 46 баллами.

Отметим, что конкурс «Кубок моря», проводимый в рамках «Армейских международных игр – 2021», состоит из шести эпизодов по трем этапам.

В ближайшие дни наши военные моряки испытают свои силы на этапах «Артиллерийские стрельбы» и «Морская подготовка».