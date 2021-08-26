Сепаратисты сообщили о задержании азербайджанского солдата. В Баку заявили, что он сбежал из психбольницы

Армянские сепаратисты в Карабахе в четверг сообщили о задержании азербайджанского военнослужащего. Сообщается, что инцидент произошел 25 августа в Агдере.
Азербайджанское минобороны заявило посже, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии солдат Бабаев Джамиль Натиг оглу самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя.
Сообщается, что в отношении Бабаева возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
В оборонном ведомстве предполагают, что наш военнослужащий перешел на территорию, подконтрольную российским миротворцам.