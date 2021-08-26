Сепаратисты сообщили о задержании азербайджанского солдата. В Баку заявили, что он сбежал из психбольницы

26 августа, 12:10

Армянские сепаратисты в Карабахе в четверг сообщили о задержании азербайджанского военнослужащего. Сообщается, что инцидент произошел 25 августа в Агдере.

Азербайджанское минобороны заявило посже, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии солдат Бабаев Джамиль Натиг оглу самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя.

Сообщается, что в отношении Бабаева возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В оборонном ведомстве предполагают, что наш военнослужащий перешел на территорию, подконтрольную российским миротворцам.

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Азербайджанские моряки заняли второе место в первом эпизоде конкурса «Кубок моря»

26 августа, 11:41


Военные моряки, участвующие в конкурсе «Кубок моря», проводимом в рамках «Армейских международных игр-2021», выполнили эпизод «Борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе» на этапе «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сначала была определена последовательность выполнения эпизода. Экипажи продемонстрировали свои навыки и умения по обеспечению безопасности и спасению судна.

По итогам первого эпизода состязаний международное жюри присудило первое место командам Ирана и Казахстана, набравшим по 38 баллов, второго места была удостоена команда Азербайджана с 32 баллами в активе, а на третьем месте расположилась российская команда с 28 очками.