В Казахстане состоялось открытие конкурса артиллеристов

В Гвардейском гарнизоне Республики Казахстан состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Мастера артиллерийского огня», проходящего в рамках «Армейских международных игр-2021».
Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
После исполнения Государственного гимна Республики Казахстан мероприятие было объявлено открытым. Затем состоялся торжественный проход команд-участниц конкурса.
Поприветствовав гостей, министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев поздравил участников с началом Армейских международных игр и пожелал командам успехов. Поведав о значимости Армейских международных игр в формировании, укреплении и развитии международного сотрудничества, министр обороны Н.Ермекбаев отметил роль Казахстана.
Затем был поднят флаг Армейских международных игр. Команды-участницы исполнили марш соревнований.
По окончании торжественной церемонии был дан старт состязаниям минометных групп.
В конкурсе «Мастера артиллерийского огня», который продлится до 4 сентября, принимают участие команды Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Ирана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана.