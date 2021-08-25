Армяне поджигают земли в направлении Садаракского района

25 августа, 19:43

Подразделения ВС Армении предприняли попытку провокации и поджогов в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

В последние дни Армения совершает провокации против личного состава, вооружения и техники в Араздеян-Садаракском направлении армяно-азербайджанской государственной границы, и в то же время, периодически прибегает к различным методам для нанесения экологического ущерба нашей территории, отмечает АПА со ссылкой на «Нухчихан».

Враг различными способами пытается поджечь нейтральные территории между позициями и наши посевные площади.

Наши солдаты потушили пожары на нашей территории.

Наши войска решительно пресекают вражеские провокации.

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США не будут отвечать за кабульский аэропорт после ухода своих войск

25 августа, 19:29

Соединенные Штаты не будут отвечать за обеспечение безопасности аэропорта Кабула после завершения операции по эвакуации и вывода оттуда американских военных.

Об этом заявил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Когда миссия закончится и мы уйдем <…>, аэропорт больше не будет ответственностью США», — сказал он (цитата по ТАСС).