Армяне поджигают земли в направлении Садаракского района

Подразделения ВС Армении предприняли попытку провокации и поджогов в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

В последние дни Армения совершает провокации против личного состава, вооружения и техники в Араздеян-Садаракском направлении армяно-азербайджанской государственной границы, и в то же время, периодически прибегает к различным методам для нанесения экологического ущерба нашей территории, отмечает АПА со ссылкой на «Нухчихан».

Враг различными способами пытается поджечь нейтральные территории между позициями и наши посевные площади.

Наши солдаты потушили пожары на нашей территории.

Наши войска решительно пресекают вражеские провокации.