Российские миротворцы провели патрулирование линии разграничения в Карабахе

Мобильные группы патрулирования из состава российского миротворческого контингента на бронетехнике выполнили задачи контроля текущей обстановки вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Патрульные группы совершили многокилометровый марш на современных бронетранспортерах БТР-82А и автомобилях УРАЛ улучшенной проходимости по дорогам общего пользования и по грунтовым труднопроходимым дорогам, проезжая отдаленные районы в зоне ответственности российских миротворцев.

«Ежедневно мобильной группе патрулирования ставится задача перемещение вдоль линии разграничения с целью демонстрации присутствия российского миротворческого контингента, а также контроль соблюдения режима прекращения огня», — сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Исаков. «Во время патрулирования группа осуществляет воздушное наблюдение, опрос местных жителей с целью выявления изменений обстановки в зоне ответственности», — пояснил он.