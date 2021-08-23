Армения и Россия обсудят в Москве поставки российского оружия Еревану

Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян обсудит в Москве поставки вооружений и военной техники в республику. Об этом сообщили в понедельник «Интерфаксу» в пресс-службе Минобороны Армении.

«Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян примет участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2021″, который проходит в Москве с 23 по 28 августа», — отметили в оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что у Брутяна намечены встречи с главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России и руководителем «Рособоронэкспорта», а также с руководителями крупных российских предприятий ВПК.

«В частности, речь идет о предприятиях «Иркут», «КамАЗ», «Уралвагонзавод» и корпорации «Тактическое ракетное вооружение», — отмечается в сообщении пресс-службы.