Мадат Гулиев: Поручения президента Миноборонпрому нацелены на далекое будущее

Александр Дугин, один из крупнейших современных российских философов, идеолог «неоевразийства» решил вновь заявить о себе. И направил угрожающие месседжи Баку и Анкаре.

Сей персонаж, которого азербайджанская пресса любит называть «идеологом» Путина, высказался на тему возможного грядущего возрождения Османской империи, и отметил: оказывается, мало кто знает, что Анкара ведёт свою успешную политику только потому, что Москва «этому не мешает».

По мнению Дугина, после сокрушительной победы Азербайджана над Арменией аналитики все чаще стали замечать рост турецкой активности как в Кавказском регионе, так и шире – в Средней Азии.

«Эрдоган снова стал укреплять своё присутствие в тюркских государствах, начал продвигать турецкие интересы в Грузии, нацелился на Афганистан, где также значительная часть населения имеет тюркские корни (афганские узбеки).

В последнее же десятилетие, когда Эрдоган начал проводить всё более и более суверенную и самостоятельную политику, пантюркизм существенно ослаб. И вот снова налицо явные признаки его возрождения. Но теперь в ином контексте. Это уже не давление Запада, использующего Турцию в большой игре против континентальной России, но личная инициатива Эрдогана», – сетует Дугин.

И продолжает: особенно это стало заметно после Карабаха, и на уровне имиджа, и в Турции, и в самом Азербайджане победу «приписали» целиком альянсу Баку – Анкара. «На самом деле решающим фактором наряду с хорошей подготовкой к войне Алиева было согласие на силовое восстановление территориальной целостности Азербайджана со стороны Путина. Главные решения принимались именно в Москве. И от Путина зависело, чей Карабах. Ранее Путин договорился с предыдущим президентом Армении Сержем Саргсяном о частичном разблокировании карабахаской проблемы за счёт передачи пяти районов. Но поддержанный Соросом и глобалистами Пашинян, устроивший в Ереване цветную революцию, аннулировал все договорённости. А с Путиным так не поступают.

Именно благодаря политике Пашиняна и в ответ на действия проамериканского прозападного лобби в Армении Путин принял решение о Карабахе. Каким было это решение, мы видим сейчас. Оно могло быть совершенно другим. И здесь турецко-азербайджанский альянс, боюсь, ничего бы с этим поделать не мог», – разразился идеолог «неоевразийства».

По его словам, «эта политика Москвы, на многое закрывающей глаза в Сирии, Ливии, Ираке и теперь в Азербайджане, не следствие нашей слабости, а результат далеко идущего геополитического расчёта».

«Россия строит многополярный мир, стремясь максимально ограничить территорию единоличной гегемонии США. И амбициозный Эрдоган на практике этому содействует. Но всё это будет работать до определённой границы.

Такой границей является и военное партнёрство Анкары с русофобским Киевом, и слишком громогласное бравирование турецко-азербайджанским альянсом (забывая о Москве, где на самом деле всё и решалось), и активизация пантюркизма в Средней Азии. За исключением украинского направления, которое Анкаре стоило бы вообще свернуть (и чем быстрее, тем лучше), остальные векторы турецкой политики можно было продолжать – но лишь не от лица НАТО и при тщательном согласовании красных линий с Россией.

Только так и можно урегулировать армянский вопрос, ведь Россия как-никак за Ереван в ответе. И послевоенная реконструкция региона должна учитывать «интересы всех сторон». Если Анкара выбирает многополярный мир, то добро пожаловать в клуб, и давайте обсуждать пожелания всех сторон. Если речь идёт о единоличной империалистической экспансии или о новом витке обслуживания интересов НАТО – это не просто неконструктивно, а самоубийственно»», – резюмирует он.

Конечно, называть Александра Гельевича «идеологом» Кремля было бы преувеличением, но вот роль «говорящей головы» на азербайджанском треке, судя по всему, ему действительно предписана. Напомню: еще в апреле текущего года он с пеной у рта заявлял, дескать, Москва в Карабахе «свою задачу выполнила», и сейчас «пришло время Баку вступать в ОДКБ и ЕАЭС».

В самом деле, разговоры о вероятности вступления Баку в «путинские» проекты ходят практически с момента их образования. Но Баку никогда не демонстрировал рвения присоединиться к ним. И здесь дело было вовсе не в том, что в этих организациях присутствует противник – Армения, которая периодически, по сообщению армянских и российских СМИ, блокировала желание Баку принять участие в их работе. Вбросы в СМИ и попытки время от времени вовлечь страну в эти союзы, как показало время, не увенчались успехом. В Баку всегда с опаской относились к перспективе присоединения к этим организациям. Конечно, можно было бы долго рассуждать о неэффективности этих блоков, но ограничусь двумя показательными примерами – периодическая критика организаций белорусским лидером Александром Лукашенко и самой Арменией, прежде всего роли ОДКБ.

Важно другое. Поражает постоянная открытая ложь, которую озвучивают российские пропагандисты, а их аргументация просто не выдерживает никакой критики.

Во–первых, кому–кому, а Александру Гельевичу прекрасно известно, что победа в Карабахе была одержана исключительно благодаря героизму азербайджанской армии и ее верховному главнокомандующему. Иначе азербайджанский опыт не стал бы изучаться в передовых военных школах мира, а некоторым странам вовсе не пришлось бы пересматривать свою тактику ведения боев.

Безусловно, свою роль в этой победе сыграла также братская Турция, чья поддержка Азербайджана, будем откровенны, очертила «красные линии» и предотвратила возможное прямое вмешательство в ситуацию покровителей квазигосударства, которым является нынешняя Армения.

Но теперь утверждения, будто бы победа была одержана по отмашке России очень созвучны с мнениями армянских «соросят», которых Александр Гельевич часто любит критиковать и, по сути, нечаянно проговаривается. Со слов Дугина выходит, что Россия готова была и дальше оберегать своего сателлита и поддерживать сложившийся статус-кво в Карабахе, но к власти в Армении пришли такие-сякие прозападники и Москва, видите ли, решила наказать их своим «нейтралитетом». Не это ли яркая демонстрация сущности российских стратегов, если исходить из логики Дугина?

Но, пожалуй, самое интересное в сказанном Дугиным заключается в другом. О каком «согласии» РФ на решение карабахского конфликта говорит он, если в разгар войны Москва, во-первых, пыталась протолкнуть в Совбезе ООН антиазербайджанскую резолюцию, а во-вторых, пичкала свой форпост современными образцами вооружения? Сложно поверить в то, что господин Дугин, который ныне пытается дезориентировать общественность, не в курсе всего этого.

Конечно, определенным политическим кругам в России, которые до сих пор грезят имперскими амбициями, сложно переварить усиление сотрудничества между Баку и Анкарой, особенно, визит турецкого лидера в Карабах и подписание Шушинской декларации, ознаменовавшей новую эру в отношениях между двумя братскими странами. Но, с другой стороны, и Баку, и Анкара уже делали заявления, что союзнический тандем не направлен против какой-либо третьей страны, не в последнюю очередь с целью успокоения опасений России. Анкара и Баку все еще видят Москву, несмотря на ее нечестную игру, своим стратегическим партнером.

Понятны и опасения идеолога «неоевразийства» насчет сотрудничества Украины, которая страдает от российской агрессии, с Турцией. Дело в том, что победа Азербайджана в Карабахе воодушевила и другие столкнувшиеся с внешней агрессией страны на постсоветском пространстве, продемонстрировав, что успех заключается как в героизме народа, так и в современных военных технологиях, которых у России, как показала ситуация в Сирии, Ливии и в Карабахе, попросту нет. Иначе как объяснить тот факт, что часть российского вооружения, подаренного Армении, ныне может посмотреть любой гость азербайджанской столицы в Парке трофеев?

Москве, в конце концов, пора понять, что Азербайджан и Турция – суверенные страны, с которыми не стоило бы говорить на языке ультиматумов и спускать на них с цепи пропагандистов. Обе страны официально декларировали свой настрой на укрепление регионального сотрудничества и способны сорвать хитрый «геополитический расчет», о котором так гордо говорит Дугин, если увидят в нем хоть малейшую угрозу для себя.

Максуд Салимов