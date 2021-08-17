ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване



В рамках международной оборонной выставки IDEF — 2021 в Стамбуле состоялась встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Касаясь нападений и провокаций, совершенных в последние дни Арменией на границе с Азербайджаном, Хулуси Акар подчеркнул, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе.