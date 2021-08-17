ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване

17 августа с 17:45 до 20:33 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из снайперских винтовок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Ответным огнем противник был подавлен.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.