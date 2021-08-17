ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване

17 августа, 23:11


17 августа с 17:45 до 20:33 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из снайперских винтовок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Ответным огнем противник был подавлен.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

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Акар: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе

17 августа, 22:38


В рамках международной оборонной выставки IDEF — 2021 в Стамбуле состоялась встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Касаясь нападений и провокаций, совершенных в последние дни Арменией на границе с Азербайджаном, Хулуси Акар подчеркнул, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе.