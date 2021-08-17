Закир Гасанов принял участие в открытии выставки «IDEF-2021»

17 августа, 18:59


Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара принял участие в торжественной церемонии открытия Международной оборонной выставки «IDEF – 2021», состоявшейся 17 августа в Стамбуле.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

На выставке он ознакомился с вооружением, техникой и военной техникой производства различных компаний. Наряду с этим З.Гасанов провел встречи с руководителями турецкой оборонной промышленности «ASELSAN», «ROKETSAN», «HAVELSAN», «ASPILSAN» и ряда других компаний, в ходе которых стороны обменялись мнениями о перспективах развития военно-технического сотрудничества.

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Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновила свою работу

17 августа, 20:39


Состоялось заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении, говорится в сообщении на сайте правительства России.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, зампред правительства РФ Алексей Оверчук и вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян возобновили работу трёхсторонней Рабочей группы.

На состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках Заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 11 января 2021 года.