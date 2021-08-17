Закир Гасанов принял участие в открытии выставки «IDEF-2021»



Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара принял участие в торжественной церемонии открытия Международной оборонной выставки «IDEF – 2021», состоявшейся 17 августа в Стамбуле.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

На выставке он ознакомился с вооружением, техникой и военной техникой производства различных компаний. Наряду с этим З.Гасанов провел встречи с руководителями турецкой оборонной промышленности «ASELSAN», «ROKETSAN», «HAVELSAN», «ASPILSAN» и ряда других компаний, в ходе которых стороны обменялись мнениями о перспективах развития военно-технического сотрудничества.