Состоялись похороны прапорщика Ахмедова

15 августа, 16:03

Похоронен больше года находившийся в коме прапорщик Мирза Ахмедов, который вчера скончался.

Прапорщик Вооруженных сил Азербайджанской Республики Мирза Ахмедов сегодня был похоронен в селе Оджаглы Джалилабадского района, пишет «Репорт».

В церемонии прощания приняли участие его родственники, соратники, районные чиновники и местные жители.

Ахмедов Мирза Балагардаш оглу родился 20 января 1994 года в селе Оджаглы Джалилабадского района.

Мирза Ахмедов, проходивший военную службу в качестве прапорщика в рядах армии, 7 августа 2020 года во время службы получил ранения. Более года он проходил лечение в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил.

Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь М.Ахмедова не удалось.

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Правительство Турции благодарит Азербайджан

15 августа, 15:42

Помощь Азербайджана в тушении лесных пожаров в Турции была своевременной.

Как отметили в турецком правительстве, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана активно помогали во время пожаров в Турции, что и есть настоящее братство.

«Мы благодарны братскому Азербайджану за оказанную нам поддержку», – сказали в правительстве Турции (цитата по Trend).