Состоялись похороны прапорщика Ахмедова

Похоронен больше года находившийся в коме прапорщик Мирза Ахмедов, который вчера скончался.

Прапорщик Вооруженных сил Азербайджанской Республики Мирза Ахмедов сегодня был похоронен в селе Оджаглы Джалилабадского района, пишет «Репорт».

В церемонии прощания приняли участие его родственники, соратники, районные чиновники и местные жители.

Ахмедов Мирза Балагардаш оглу родился 20 января 1994 года в селе Оджаглы Джалилабадского района.

Мирза Ахмедов, проходивший военную службу в качестве прапорщика в рядах армии, 7 августа 2020 года во время службы получил ранения. Более года он проходил лечение в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил.

Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь М.Ахмедова не удалось.