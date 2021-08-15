Армяне обстреляли наши позиции

15 августа с 12:00 до 12:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Информацию распространяет Минобороны Азербайджана.
Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.