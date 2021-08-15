Армяне вновь подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана



15 августа с 04:33 до 07:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Помимо этого, накануне 14 августа, начиная с 19:08 до 19:17 обстрелу подверглись позиции ВС Азербайджана в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района. Обстрел велся ВС Армении из населенного пункта Заркенд Басаркечарского района.

Противник был подавлен ответным огнем. Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет.

В Минобороны Азербайджана также заявили о провокации, устроенной накануне вечером незаконными армянскими вооруженными вблизи города Шуша.

Согласно сообщению, вечером 14 августа незаконными армянскими вооруженными отрядами на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, была совершена провокация против наших подразделений в окрестностях города Шуша. Так, примерно в 22:14 были замечены два гражданских автомобиля, приблизившихся к населенному пункту Халфали. Выскочившие из автомобилей вооружённые лица открыли огонь в воздух в направлении наших позиций и немедленно покинули территорию. Нашими подразделениями были приняты соответствующие меры, о случившемся уведомлены командование российских миротворцев.

Командование российских миротворцев проинформировано об инциденте.