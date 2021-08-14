Подразделения Отдельной общевойсковой армии отрабатывают уничтожение беспилотников

Тактико-специальные учения проводятся в подразделениях противовоздушной обороны (ПВО) Отдельной общевойсковой армии, сообщает Минобороны.
Зенитчики, несущие боевое дежурство в сложных горных условиях, демонстрируют свои знания и умения в практических стрельбах. Навыки экипажей по обнаружению, сопровождению и уничтожению беспилотных летательных аппаратов, участвующих в обучении, проверяются практической деятельностью беспилотных летательных аппаратов.
Продолжаются учения с практическими стрельбами экипажей объектов по наземным целям.