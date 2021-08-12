ВС Армении обстреляли наши позиции в направлении Гедабекского и Кельбаджарского районов

11 августа с 22:20 до 00:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Чямбярякском, Ттуджур, а также в населенном пункте Ашагы Шорджа Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из оружия различного калибра и снайперских винтовок позиции азербайджанскойармии в направлении населенных пунктов Заманлы, Гаравеллер Гедабекского района, Зейилик Кельбаджарского района.
Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.
Ответным огнем обстрел противника был подавлен.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.