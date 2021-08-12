ВС Армении обстреляли наши позиции в направлении Гедабекского и Кельбаджарского районов

12 августа, 09:47

11 августа с 22:20 до 00:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Чямбярякском, Ттуджур, а также в населенном пункте Ашагы Шорджа Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из оружия различного калибра и снайперских винтовок позиции азербайджанскойармии в направлении населенных пунктов Заманлы, Гаравеллер Гедабекского района, Зейилик Кельбаджарского района.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

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ООН призывает Армению и Азербайджан соблюдать условия договоренностей

11 августа, 23:28

«У ООН нет мониторинговой миссии в этом районе (Карабах). Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договоренности, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения».

Заявление было сделано официальным представителем ООН Стефаном Дюжарриком на пресс-конференции в ответ на вопрос местного бюро Report о несоблюдении Арменией режима прекращения огня в Нахчыванской Автономной Республике на границе с Азербайджаном и молчании международной организации по поводу нарушения режима прекращения огня.

Представитель ООН призвал стороны соблюдать условия достигнутых договоренностей.