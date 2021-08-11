Началась выплата компенсации за причиненный в результате армянской агрессии ущерб сельскому хозяйству

В Азербайджане началось исполнение распоряжения президента «О дополнительных мерах по ликвидации ущерба, причиненному сельскому хозяйству в результате агрессии, развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженными силами Республики Армения против территории Азербайджанской Республики».

В Минсельхозе сообщили, что определен список из 980 человек, чья сельскохозяйственная деятельность пострадала в результате военной агрессии Армении в указанный период.

В качестве предмета ущерба были изъяты крупный и мелкий рогатый скот, мясо, домашняя птица, снопы, техника, пчелиные ящики, сельскохозяйственная продукция, нанесенный ущерб растениям из-за вырытых окопов, а также сельскохозяйственные продукты, поврежденные на территориях, где упали снаряды. Открыты банковские карты на имена пострадавших фермеров, на карты перечислено 1,4 миллиона манатов, выделенных распоряжением президента.