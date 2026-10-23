Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения скорости работы систем Starlink и Starshield до сих пор не сняты. Кроме того, сохраняются задержки с поставками ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических ударов.
Об этом украинский лидер сообщил во время выступления в американском Институте Хадсона (Hudson Institute).
«Ограничения скорости Starlink и Starshield все еще действуют. Поставки перехватчиков для защиты от российских баллистических ракет также задерживаются. Мы ждем перехватчики, о которых уже договорились, но они до сих пор не поступают», — заявил Зеленский.
По его словам, это создает серьезные проблемы для Украины, поскольку российские войска наносят удары практически ежедневно.
Зеленский отметил, что, несмотря на существующие трудности, украинская армия продолжает проводить операции и удерживать позиции на фронте.
«Ситуация осложнилась отчасти из-за политики в отношении Starlink и Starshield и ограничений скорости. Но наша линия фронта по-прежнему держится, и я горжусь тем, насколько силен наш народ», — подчеркнул президент Украины.