Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения скорости работы систем Starlink и Starshield до сих пор не сняты. Кроме того, сохраняются задержки с поставками ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических ударов.

Об этом украинский лидер сообщил во время выступления в американском Институте Хадсона (Hudson Institute).

«Ограничения скорости Starlink и Starshield все еще действуют. Поставки перехватчиков для защиты от российских баллистических ракет также задерживаются. Мы ждем перехватчики, о которых уже договорились, но они до сих пор не поступают», — заявил Зеленский.

По его словам, это создает серьезные проблемы для Украины, поскольку российские войска наносят удары практически ежедневно.

Зеленский отметил, что, несмотря на существующие трудности, украинская армия продолжает проводить операции и удерживать позиции на фронте.