Вооруженные силы РФ в связи с проведением гуманитарной операции у Алешек на херсонском направлении вводят режим тишины с 04:00 мск (05:00 по Баку) 27 октября.
Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
«В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращается огонь на херсонском направлении и вводится режим тишины с 04 часов утра мск 27 октября 2026 года», — сказал он.