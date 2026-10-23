Вооруженные силы РФ в связи с проведением гуманитарной операции у Алешек на херсонском направлении вводят режим тишины с 04:00 мск (05:00 по Баку) 27 октября.

Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.