В TƏBİB озаботились ростом числа инфицированных

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается взрывоопасной. Пребывающие еще в шоке военные побежденной армянской армии по всему периметру границы не перестают систематически подвергать обстрелу азербайджанские позиции и с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пытаются осуществлять разведывательные полеты над приграничной территорией Азербайджана. При этом, оставаясь верной своей грязной традиции, опозорившая себя пресс-служба МО Армении с пеной у рта звонит во все колокола, что, мол, это азербайджанские солдаты в нарушение соглашений, достигнутых при участии Москвы, совершают акты агрессии в отношении бедной Армении.

Венцом этих провокаций стал приказ новоназначенного министра обороны Армении Аршака Карапетяна немедленно открывать огонь и уничтожать любыми средствами азербайджанских военнослужащих.

Что же происходит на самом деле, и на что рассчитывает руководство Армении, дезинформируя мировое сообщество?

Очевидно, что эта подлая игра затеяна с целью подыграть осуществлению геополитических устремлений заморских покровителей Еревана, а также сорвать реализацию планов по установлению прочного мира в регионе при участии Москвы. Такого же мнения придерживаются многие независимые военные эксперты, в объективности которых сомневаться не приходится. К примеру, военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев уверен, что Армения пытается затянуть процесс демаркации границ между двумя странами, потому что решение данного вопроса в полной мере лишает надежд реваншистов вернуть себе территории, которые они ранее удерживали.

По словам эксперта, с помощью обстрелов Армения препятствует созданию Зангезурского коридора, который связал бы основную часть Азербайджана с Нахчываном, хотя разблокирование коммуникаций и начало полноценного экономического развития региона предусмотрены трехсторонним соглашением. Тем самым, по мнению Перенджиева, армянская сторона также создает риски и для себя.

Вторым моментом неразумного тактического поведения нынешнего руководства Армении в лице Никола Пашиняна фактически является попытка втянуть Россию в конфликт с Азербайджаном. Но Москве это не нужно. Во-первых, в условиях нынешнего мирового геополитического хаоса Кремль не пойдет на конфронтацию как с Азербайджаном, так и с Турцией, являющейся его стратегическим партнером.

Во-вторых, Россию сегодня больше заботит ситуация в приграничных с нею среднеазиатских республиках, к южным границам которых уже вышли афганские талибы.

Так что политические игры и ошибки Армении, приведшие к ее капитуляции во Второй Карабахской войне, сегодня могут обернуться для нее еще большей трагедией. И, во избежание эскалации, она должна подписать договор о демаркации международно признанных границ и двигаться к установлению мирной жизни в регионе.

К этому на протяжении нескольких месяцев постоянно призывает Ереван и президент Ильхам Алиев. Подобные сигналы Армении подают Москва, Анкара и авторитетные мировые организации. А в ответ слышны выстрелы, провокации, нередко приводящие к новым жертвам.

В сложившейся ситуации Баку пока сохраняет хладнокровие и занят лишь напоминанием о победоносном железном кулаке Второй Карабахской войны. В то же время, не афишируя рядом моментов напряженности на границе с Арменией, здесь задаются вопросом, с какой целью некоторые страны, осознано или нет, потакают агрессивным устремлениям Еревана. И непросто потакают, но иногда оказывают и прямую военно-техническую поддержку реваншистским намерениям армянских авантюристов. За примерами далеко идти не надо. Так, в тот момент, когда Армения тиражировала очередную дезинформацию о якобы сбитом над ее территорией азербайджанском БПЛА, соответствующим подразделениям азербайджанской армии удалось посадить очередной барражировавший над их головами БПЛА противника.

Исследование параметров аппарата показало, что он ориентирован на сбор разведданных. На нем установлены камера и мотор китайского производства, автопилот «Cube» канадского производства, системы GPS и GLONASS. Предполагается, что БПЛА изготовлен в России.

И это не единственный случай. В отличие от фейковых вбросов армянской стороны, азербайджанские военные не спекулируют темой вражеских БПЛА, которые периодически выводятся из строя вооруженными силами Азербайджана.

Так, технические характеристики другого БПЛА, замеченного над территорией Азербайджана, точь-в-точь совпали с параметрами казахстанского TENGRI PRO, который также ориентирован на ведение оперативной разведки.

Все это в Баку видят, анализируют и делают выводы. Конечно, досадно, что дружественные нам страны или их компании снабжают Армению техническими средствами, которые она вовсю использует в своих агрессивных устремлениях против Азербайджана. Хочется верить, что приобретение подобных систем оперативной разведки было осуществлено без ведома казахстанских властей, хотя, как известно, поставки такого рода техники не обходятся без контроля соответствующих инстанций. В этой связи, наверное, не мешало бы вспомнить некоторым псевдопартнерам, к чему приводит в конце концов такого рода медвежья услуга. Им стоило бы призадуматься, на чьей они стороне – на стороне мира в регионе или возобновления новой кровавой войны по их соседству.