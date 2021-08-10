Что привитому благо, то не привитому — нож

В обществе все больше раскручивается тема вакцинации. Большинство воспринимает этот процесс не как медицинскую необходимость, а, скорее, как неизбежность. И потому количество желающих сделать прививку возрастает — с учетом того, что больше благ распространяется именно для привитых, нежели для так называемых ковид-диссидентов, предпочитающих придерживаться принципа и не вакцинироваться до конца пандемии (должна же она кончиться когда-нибудь).

Но так или иначе факт остается фактом: принуждение людей к чему бы то ни было должно вызывать хотя бы у некоторых из них естественную реакцию сопротивления — особенно в странах, где жители не особо доверяют представителям чиновничьего сословия. А наша страна – это и есть самый яркий показатель того, что вотум доверия чиновников смехотворно низок.

Но об этом – позже. Сейчас предлагаем рассмотреть главное преимущество вакцинации: блага. А блага-то не простые, а с весомой оговорочкой.

Как известно, вакцинация – процесс добровольный, о чем не раз упоминали госчиновники, призывающие к благоразумию и внесению вклада в дело сведения пандемии «на нет». Но, тем не менее, понятие «добровольное начало», видимо, не для нашего общества, и потому это самое «добровольное начало» постепенно переросло в банальную «обязаловку», вызвавшую масштабное негодование среди населения. Первой ласточкой послужило кулуарное заявление о том, что не привитых учителей будут снимать с работы (то же заявление прозвучало и от руководства многих других организаций, чья сфера деятельности касается непосредственного контакта с людьми).

Дальше – больше: детей, чьи родители не прошли вакцинацию, не пустят на занятия.

Правда, в Министерстве образования опровергли данную информацию, заявив, что никаких требований к общеобразовательным учреждениям по данному вопросу не давало. Но так уж повелось, что в нашей стране решения, озвученные устно, работают получше официально запротоколированных законов.

Затем произошло нечто гораздо более серьезное. В СМИ появилось новое заявление: С 1 сентября в Азербайджане начнет действовать особый карантинный режим по коронавирусу, который предполагает запрет на посещение заведений общепита, гостиниц и торговых центров без сертификата о вакцинации. А это означало следующее: на свадьбы непривитым нельзя. Для нашего ментального общества мотивация, согласитесь, довольно мощная: народ повалил в поликлиники. Количество вакцинированных в результате возросло.

Но и тут не обошлось без казусов: на странице правозащитницы Метенет Азизовой был опубликован статус следующего содержания:

«Приехала в Баку на свадьбу племянницы. Вчера на проспекте Бабека, в ресторане «Пиано» я столкнулась с совершенно парадоксальной ситуацией. По закону, в ресторан на свадьбу допускаются люди, которые прошли вакцинацию. У входа стоит сотрудник Низаминского РУП, кажется участковый. Показываю ему свой чешский паспорт и европейский сертификат с QR кодом, о том, что я проделала вакцинацию в Чехии, потому что являюсь гражданкой этой страны и проживаю постоянно в Праге. Сотрудник полиции говорит, что я не принимаю этот ковид-паспорт и не впущу вас в зал, потому что вы должны сделать прививки в Баку. Это как??? Это зачем??? Где это написано? И как вообще себе это представляет товарищ участковый?».

Что это было – объяснить сложно, и потому мы попросту списали происходящее к разряду курьезов.

И, наконец, прозвучал финальный выстрел: с 16 августа прием и рассмотрение обращений граждан в Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана и его структурах, а также в центрах DOST будет осуществляться только при наличии документа о вакцинации или сертификата об иммунитете после выздоровления от коронавируса (паспорт COVID-19). И это не кулуарные сплетни, а самый настоящий официоз.

Отмечалось, что электронные услуги гражданам также будут оказываться после введения информации о наличии паспорта COVID-19. Логика чиновников заключается в следующем: данное правило, применяемое министерством в сфере приема и рассмотрения обращений граждан, также служит поощрению более активного участия населения в процессе вакцинации, проводимой с целью защиты их здоровья, а также повышению уровня ответственности.

То есть, получается, что «добровольным вакцинированием» дело не обошлось. А потому общество прививается именно из-за фактора неизбежности.

Далее: неразбериха с привитыми и не очень (то есть теми, кто получил первую дозу вакцины), а так же с теми, кто переболел коронавирусом, но его имени нет в системе. Население не в курсе – что делать в таких случаях, так как дозвониться в TƏBİB может только тот, кто отличается железными нервами и высоким уровнем упертости, хотя в идеале в данной структуре в пандемийное время должна функционировать «горячая линия» с минимум 20-ю сотрудниками, так как вопросов очень много. Но этот факт почему-то не учитывается, а зря: не все имеют доступ к Интернету, и потому не все могут официально отслеживать сообщения из релизов структуры, публикуемых в СМИ или на личном портале этой организации. Для многих гораздо проще позвонить и услышать лично, чтобы знать – что делать дальше.

И последнее: в обществе с новой силой разгорелись страсти по «чипированию». Так, в Сети появилась информация о том, что подлинность прививки проверяется не ковидным сертификатом (с учетом того, что сей документ можно купить за энную сумму), а якобы специальным тепловизером, сканирующим место прививки. В той же «опере» и «влияние тяжелых металлов, содержащихся в вакцине, на мозг (на потенцию и клеточный распад)». Во всяком случае, именно такие аргументы приводят местячковые ковид-диссиденты, не желающие вакцинироваться (принять факт неизбежности).

Кстати, о тяжелых металлах (в частности, ртути, действующей в вакцине в качестве нейротоксина) и «тепловизорах».

Поясним: при создании вакцины используется не ртуть, а ртутьсодержащий консервант под названием тиомерсал, подавляющий рост бактерий и грибков, которые могут попасть в многоразовый флакон при его использовании. Доза тиомерсала, используемая при создании вакцины, безопасна и незаметна для человека, и уж тем более не видна тепловизорам. Кстати, насчет тепловизоров: согласно мнению специалистов, ни в одной стране мира нет аппарата, проверяющего человека на наличие вакцины от коронавируса. Тепловизоры используют в аэропортах мира в качестве прибора, измеряющего температуру тела, и не более. В эпоху пандемии они просто необходимы. Но людям свойственно нагнетать, и потому этим безобидным приборам приписали ультра-свойство «определять чип, запущенный под кожу во время вакцинации».

На самом деле, если бы подход к процессу вакцинации, своевременного (и грамотного) информирования населения, ускоренной и четкой выдачи соответствующих документов, налаживания структурами, ответственными за здоровье населения страны, четких и ускоренных методов принципа «обратной связи» работал, то все было бы по-другому, а именно – правильно и безболезненно. Но, как выяснилось, к пандемии мы так же не были готовы, как и к любому осеннему дождю. И винить в нежелании следует ни сколько граждан, сколько госструктуры, которые за почти что 2 года борьбы с пандемией так и не смогли построить мост по принципу «чиновник — гражданин».

Яна Мадатова