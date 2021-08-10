Что привитому благо, то не привитому — нож

10 августа, 14:58

В обществе все больше раскручивается тема вакцинации. Большинство воспринимает этот процесс не как медицинскую необходимость, а, скорее, как неизбежность. И потому количество желающих сделать прививку возрастает — с учетом того, что больше благ распространяется именно для привитых, нежели для так называемых ковид-диссидентов, предпочитающих придерживаться принципа и не вакцинироваться до конца пандемии (должна же она кончиться когда-нибудь).

Но так или иначе факт остается фактом: принуждение людей к чему бы то ни было должно вызывать хотя бы у некоторых из них естественную реакцию сопротивления — особенно в странах, где жители не особо доверяют представителям чиновничьего сословия. А наша страна – это и есть самый яркий показатель того, что вотум доверия чиновников смехотворно низок.

Но об этом – позже. Сейчас предлагаем рассмотреть главное преимущество вакцинации: блага. А блага-то не простые, а с весомой оговорочкой.

Как известно, вакцинация – процесс добровольный, о чем не раз упоминали госчиновники, призывающие к благоразумию и внесению вклада в дело сведения пандемии «на нет». Но, тем не менее, понятие «добровольное начало», видимо, не для нашего общества, и потому это самое «добровольное начало» постепенно переросло в банальную «обязаловку», вызвавшую масштабное негодование среди населения. Первой ласточкой послужило кулуарное заявление о том, что не привитых учителей будут снимать с работы (то же заявление прозвучало и от руководства многих других организаций, чья сфера деятельности касается непосредственного контакта с людьми).

Дальше – больше: детей, чьи родители не прошли вакцинацию, не пустят на занятия.

Правда, в Министерстве образования опровергли данную информацию, заявив, что никаких требований к общеобразовательным учреждениям по данному вопросу не давало. Но так уж повелось, что в нашей стране решения, озвученные устно, работают получше официально запротоколированных законов.

Затем произошло нечто гораздо более серьезное. В СМИ появилось новое заявление: С 1 сентября в Азербайджане начнет действовать особый карантинный режим по коронавирусу, который предполагает запрет на посещение заведений общепита, гостиниц и торговых центров без сертификата о вакцинации. А это означало следующее: на свадьбы непривитым нельзя. Для нашего ментального общества мотивация, согласитесь, довольно мощная: народ повалил в поликлиники. Количество вакцинированных в результате возросло.

Но и тут не обошлось без казусов: на странице правозащитницы Метенет Азизовой был опубликован статус следующего содержания:

«Приехала в Баку на свадьбу племянницы. Вчера на проспекте Бабека, в ресторане «Пиано» я столкнулась с совершенно парадоксальной ситуацией. По закону, в ресторан на свадьбу допускаются люди, которые прошли вакцинацию. У входа стоит сотрудник Низаминского РУП, кажется участковый. Показываю ему свой чешский паспорт и европейский сертификат с QR кодом, о том, что я проделала вакцинацию в Чехии, потому что являюсь гражданкой этой страны и проживаю постоянно в Праге. Сотрудник полиции говорит, что я не принимаю этот ковид-паспорт и не впущу вас в зал, потому что вы должны сделать прививки в Баку. Это как??? Это зачем??? Где это написано? И как вообще себе это представляет товарищ участковый?».

Что это было – объяснить сложно, и потому мы попросту списали происходящее к разряду курьезов.

И, наконец, прозвучал финальный выстрел:   с 16 августа прием и рассмотрение обращений граждан в Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана и его структурах, а также в центрах DOST будет осуществляться только при наличии документа о вакцинации или сертификата об иммунитете после выздоровления от коронавируса (паспорт COVID-19). И это не кулуарные сплетни, а самый настоящий официоз.

Отмечалось, что электронные услуги гражданам также будут оказываться после введения информации о наличии паспорта COVID-19.  Логика чиновников заключается в следующем: данное правило, применяемое министерством в сфере приема и рассмотрения обращений граждан, также служит поощрению более активного участия населения в процессе вакцинации, проводимой с целью защиты их здоровья, а также повышению уровня ответственности.

То есть, получается, что «добровольным вакцинированием» дело не обошлось. А потому общество прививается именно из-за фактора неизбежности.

Далее: неразбериха с привитыми и не очень (то есть теми, кто получил первую дозу вакцины), а так же с теми, кто переболел коронавирусом, но его имени нет в системе. Население не в курсе – что делать в таких случаях, так как дозвониться в TƏBİB может только тот, кто отличается железными нервами и высоким уровнем упертости, хотя в идеале в данной структуре в пандемийное время должна функционировать «горячая линия» с минимум 20-ю сотрудниками, так как вопросов очень много. Но этот факт почему-то не учитывается, а зря: не все имеют доступ к Интернету, и потому не все могут официально отслеживать сообщения из релизов структуры, публикуемых в СМИ или на личном портале этой организации. Для многих гораздо проще позвонить и услышать лично, чтобы знать – что делать дальше.

И последнее: в обществе с новой силой разгорелись страсти по «чипированию». Так, в Сети появилась информация о том, что подлинность прививки проверяется не ковидным сертификатом (с учетом того, что сей документ можно купить за энную сумму), а якобы специальным тепловизером, сканирующим место прививки.  В той же «опере» и «влияние тяжелых металлов, содержащихся в вакцине, на мозг (на потенцию и клеточный распад)». Во всяком случае, именно такие аргументы приводят местячковые ковид-диссиденты, не желающие вакцинироваться (принять факт неизбежности).

Кстати, о тяжелых металлах (в частности, ртути, действующей в вакцине в качестве нейротоксина) и «тепловизорах».

Поясним: при создании вакцины используется не ртуть, а ртутьсодержащий консервант под названием тиомерсал, подавляющий рост бактерий и грибков, которые могут попасть в многоразовый флакон при его использовании. Доза тиомерсала, используемая при создании вакцины, безопасна и незаметна для человека, и уж  тем более не видна тепловизорам.  Кстати, насчет тепловизоров: согласно мнению специалистов, ни в одной стране мира нет аппарата, проверяющего человека на наличие вакцины от коронавируса. Тепловизоры используют в аэропортах мира в качестве прибора, измеряющего температуру тела, и не более. В эпоху пандемии они просто необходимы. Но людям свойственно нагнетать, и потому этим безобидным приборам приписали ультра-свойство «определять чип, запущенный под кожу во время вакцинации».

На самом деле, если бы подход к процессу вакцинации, своевременного (и грамотного) информирования населения, ускоренной и четкой выдачи соответствующих документов, налаживания структурами, ответственными за здоровье населения страны, четких и ускоренных методов принципа «обратной связи» работал, то все было бы по-другому, а именно – правильно и безболезненно. Но, как выяснилось, к пандемии мы так же не были готовы, как и к любому осеннему дождю. И винить в нежелании следует ни сколько граждан, сколько госструктуры, которые за почти что 2 года борьбы с пандемией так и не смогли построить мост по принципу «чиновник — гражданин».

Яна Мадатова

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Грязная игра Армении: кто ей в этом потакает

9 августа, 19:55

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается взрывоопасной. Пребывающие еще в шоке военные побежденной армянской армии по всему периметру границы не перестают систематически подвергать обстрелу азербайджанские позиции и с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пытаются осуществлять разведывательные полеты над приграничной территорией Азербайджана. При этом, оставаясь верной своей грязной традиции, опозорившая себя пресс-служба МО Армении с пеной у рта звонит во все колокола, что, мол, это азербайджанские солдаты в нарушение соглашений, достигнутых при участии Москвы, совершают акты агрессии в отношении бедной Армении.

Венцом этих провокаций стал приказ новоназначенного министра обороны Армении Аршака Карапетяна немедленно открывать огонь и  уничтожать любыми средствами азербайджанских военнослужащих.

Что же происходит на самом деле, и на что рассчитывает руководство Армении, дезинформируя мировое сообщество?

Очевидно, что эта подлая игра затеяна с целью подыграть осуществлению геополитических устремлений заморских покровителей Еревана, а также сорвать реализацию планов по установлению прочного мира в регионе при участии Москвы. Такого же мнения придерживаются многие независимые военные эксперты, в объективности которых сомневаться не приходится. К примеру, военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев уверен, что Армения пытается затянуть процесс демаркации границ между двумя странами, потому что решение данного вопроса в полной мере лишает надежд реваншистов вернуть себе территории, которые они ранее удерживали.

По словам эксперта, с помощью обстрелов Армения препятствует созданию Зангезурского коридора, который связал бы основную часть Азербайджана с Нахчываном, хотя разблокирование коммуникаций и начало полноценного экономического развития региона предусмотрены трехсторонним соглашением. Тем самым, по мнению Перенджиева, армянская сторона также создает риски и для себя.

Вторым моментом неразумного тактического поведения нынешнего руководства Армении в лице Никола Пашиняна фактически является попытка втянуть Россию в конфликт с Азербайджаном. Но Москве это не нужно. Во-первых, в условиях нынешнего мирового геополитического хаоса Кремль не пойдет на конфронтацию как с Азербайджаном, так и с Турцией, являющейся его стратегическим партнером.

Во-вторых, Россию сегодня больше заботит ситуация в приграничных с нею среднеазиатских республиках, к южным границам которых уже вышли афганские талибы.

Так что политические игры и ошибки Армении, приведшие к ее капитуляции во Второй Карабахской войне, сегодня могут обернуться для нее еще большей трагедией. И, во избежание эскалации, она должна подписать договор о демаркации международно признанных границ и двигаться к установлению мирной жизни в регионе.

К этому на протяжении нескольких месяцев постоянно призывает Ереван и президент Ильхам Алиев. Подобные сигналы Армении подают Москва, Анкара и авторитетные мировые организации. А в ответ слышны выстрелы, провокации, нередко приводящие к новым жертвам.

В сложившейся ситуации Баку пока сохраняет хладнокровие и занят лишь напоминанием о победоносном железном кулаке Второй Карабахской войны. В то же время, не афишируя рядом моментов напряженности на границе с Арменией, здесь задаются вопросом, с какой целью некоторые страны, осознано или нет, потакают агрессивным устремлениям Еревана. И непросто потакают, но иногда оказывают и прямую военно-техническую поддержку реваншистским намерениям армянских авантюристов. За примерами далеко идти не надо. Так, в тот момент, когда Армения тиражировала очередную дезинформацию о якобы сбитом над ее территорией азербайджанском БПЛА, соответствующим подразделениям азербайджанской армии удалось посадить очередной барражировавший над их головами БПЛА противника.

Исследование параметров аппарата показало, что он ориентирован на сбор разведданных. На нем установлены камера и мотор китайского производства, автопилот «Cube» канадского производства, системы GPS и GLONASS. Предполагается, что БПЛА изготовлен в России.

И это не единственный случай. В отличие от фейковых вбросов армянской стороны, азербайджанские военные не спекулируют темой вражеских БПЛА, которые периодически выводятся из строя вооруженными силами Азербайджана.

Так, технические характеристики другого БПЛА, замеченного над территорией Азербайджана, точь-в-точь совпали с параметрами казахстанского TENGRI PRO, который также ориентирован на ведение оперативной разведки.

Все это в Баку видят, анализируют и делают выводы. Конечно, досадно, что дружественные нам страны или их компании снабжают Армению техническими средствами, которые она вовсю использует в своих агрессивных устремлениях против Азербайджана. Хочется верить, что приобретение подобных систем оперативной разведки было осуществлено без ведома казахстанских властей, хотя, как известно, поставки такого рода техники не обходятся без контроля соответствующих инстанций. В этой связи, наверное, не мешало бы вспомнить некоторым псевдопартнерам, к чему приводит в конце концов такого рода медвежья услуга. Им стоило бы призадуматься, на чьей они стороне – на стороне мира в регионе или возобновления новой кровавой войны по их соседству.