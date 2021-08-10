Главный инфекционист Минздрава: Подавляющее большинство инфицированных не были вакцинированы

Интервью с Главным инфекционистом Минздрава Тайяром Эйвазовым.

— Какая эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в настоящее время в стране?

— В настоящее время мы наблюдаем отрицательную динамику эпидемиологической ситуации с COVID-19. С одной стороны, это отражается в суточном приросте случаев инфицирования, в то же время, в процентном соотношении положительных случаев заражения коронавирусом к числу выздоровевших от болезни.

— Чем можно объяснить рост числа новых случаев инфицирования?

-Хочу перечислить некоторые из основных факторов, которые приводят к увеличению числа случаев заражения. Если принять во внимание опыт борьбы с пандемией, то можно увидеть, что каждый раз, когда происходит смягчение правил карантина в периоды, когда количество заражений невелико, то через определенный промежуток времени наблюдается рост в числе случаев инфицирования. Естественно, смягчение карантинных правил приводит к росту случаев инфицирования, потому что наиболее важным фактором распространения инфекции является увеличение числа контактов между людьми. Сегодня, в отличие от прошлых периодов, разрешены различные массовые мероприятия, возобновилась деятельность столичного метрополитена и крупных торговых центров. Однако у некоторых слоев населения мы видим безответственное отношение к таким защитным мерам, как ношение масок в закрытом помещении, соблюдение социальной дистанции и др. Люди, с одной стороны, устали, а с другой – излишне успокоились. Другая причина в том, что в нашей стране выявлены более заразные мутантные варианты вируса. Ожидается, что этому росту также будет способствовать быстро распространяющийся «Дельта»-штамм коронавируса. Но нельзя забывать, что пандемия еще не закончилась, она продолжается. И мы должны быть очень осторожны в этом вопросе.

— Каковы различия в клинических проявлениях новых мутантных штаммов?

-Конечно, новые штаммы в некоторой степени отличаются от предыдущих по своим клиническим и другим проявлениям. Наблюдения показывают, что «дельта»-штамм вдвое более заразен, чем классический штамм, и проявляется после более короткого латентного (скрытого) периода. Особенно заметны различия в первых признаках болезни. То есть, в этом варианте, наряду с повышением температуры, во время болезни наблюдаются и другие симптомы, такие как насморк, боль в горле, головная боль, тошнота, рвота, диарея. Это немного сбивает с толку людей. У ковидных больных создается впечатление, что у них простуда или другие легкие респираторные вирусы. В такой ситуации симптомы не принимаются всерьез и, как результат, обращение к врачу бывает запоздалым. Отмечено, что у некоторых пациентов вирусная нагрузка бывает выше, внезапное ухудшение состояния в первую неделю происходит быстрее. Однако дальнейшее течение, особенно обострения и осложнения, бывает таким же. В целом, есть предположения, что при этом варианте есть риск более тяжелого течения болезни, но они пока полностью не обоснованы. Однако на основании этих различий нельзя подтвердить наличие у пациента «дельта»-штамм коронавируса. Для этого существуют специальные лабораторные исследования.

-Какие факторы препятствуют увеличению числа случаев инфицирования?

-Я уже упомянул о неукоснительном соблюдении «золотых» правил защиты от коронавируса. Еще один фактор — формирование у населения коллективного иммунитета против инфекции. Как известно, это происходит двумя путями: естественным путем, то есть, формируется за счет перенесения инфекционного заболевания, а искусственный иммунитет — за счет вакцинаций. Чем больше население страны будет вовлечено в этот процесс, тем больше возможностей контролировать эпидемиологическую ситуацию. Мировая практика дает основание считать, что единственный способ избавиться от пандемии — это массовая вакцинация населения. То есть, по мере увеличения числа нечувствительных к инфекции людей вокруг носителя вируса, эпидемиологическая цепочка разрывается и, в конечном итоге, количество новых случаев инфицирования коронавирусом уменьшается. Также хочу отметить, что, хотя эффективность существующих вакцин против инфекции COVID-19 разная, 100-процентной защиты нет. То есть, подавляющее большинство вакцинированных людей либо не инфицированы, и даже если они инфицированы, болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, а количество госпитализаций, особенно тяжелых пациентов с COVID-19, значительно сокращается. Можно с уверенностью сказать, что вакцинация спасла сотни тысяч жизней по всему миру. Однако не каждый вакцинированный человек полностью застрахован от инфекции, поэтому им все равно следует использовать средства защиты, как и другим. Однако, поскольку не каждый вакцинированный человек полностью застрахован от инфицирования, они все равно должны, как и другие, использовать средства защиты.

-Насколько эффективны существующие вакцины против новых мутантных штаммов?

-По этому поводу проводятся различные исследования. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что все вакцины, одобренные для использования, эффективны против существующих штаммов. Исследования также показывают, что эффективность этих вакцин против новых штаммов, хотя и несколько ниже, но все же достаточно высока. Следует отметить, что только путем массовой вакцинации можно предотвратить распространение вируса, в то же время, предотвратить образование новых мутаций.

— На каком уровне в настоящее время процесс вакцинации в стране?

-В последние месяцы этот процесс идет быстрее. Оперативный штаб ежедневно распространяет информацию о том, что около 40-60 тысяч человек в день проходят вакцинацию. На сегодняшний день в нашей стране введено в целом более 5 миллионов доз вакцин, и более 2 миллионов человек получили две дозы. Как известно, через некоторое время после введения второй дозы вакцины наблюдается формирование защиты. Для того чтобы остановить эпидемический процесс, более целесообразно полностью вакцинировать около 70-80 процентов населения. С этой точки зрения в ближайшее время будет возможно вакцинировать более половины населения, и могу сказать, что в настоящее время подавляющее большинство инфицированных не вакцинированы. Важно помнить, что существует небольшое количество людей, у которых есть реальные противопоказания к вакцинации. Поэтому по мере увеличения числа вакцинированных мы защищаем эту группу населения.